Spectacle ASTRONO-MÁGICO, programmation culturelle de la CCEALS Salle des fêtes Rigny-sur-Arroux

ASTRONO-MÁGICO, une conférence-spectacle avec des Tours de Magie au cœur du ciel et des étoiles !

• Durée 1 h 00

• Spectacle familial, pour tout public à partir de 7 ans

Si la magie du ciel vous émerveille alors ce show est fait pour vous Astrono-Mágico est un spectacle créé en 2011 au Chili par l’astrophysicien et magicien Florian Gourgeot (Flodjo). Il s’agit d’une conférence d’astronomie avec des tours de magie permettant de conter la beauté du cosmos de manière poétique, ludique et pédagogique.

Embarquez pour un tour d’horizon à travers le système solaire, les étoiles et les galaxies. Venez donc cueillir les mystères de l’Univers tout en défiant les lois de la physique par le rêve et l’illusion !

Ce show unique se joue dans des lieux très différents pour transmettre sa magie au plus grand nombre Dans les théâtres, MJC, prisons, hôpitaux, écoles, collèges, lycées ou universités. Aujourd’hui il arrive à la salle des fêtes de Rigny-Sur-Arroux.

Depuis sa création, ce sont plus de 20 000 spectateurs en Amérique du Sud et en Europe qui ont été enchantés par cette formidable aventure !

Renseignements et réservations communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme au 03-85-85-84-47. .

Salle des fêtes Rue du pigeonnier Rigny-sur-Arroux 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 84 47 amottin@cceals.fr

