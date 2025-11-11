Spectacle Ata les voyages infinis Bibliothèque municipale Lesparre-Médoc
Spectacle Ata les voyages infinis Bibliothèque municipale Lesparre-Médoc mercredi 10 décembre 2025.
Spectacle Ata les voyages infinis
Bibliothèque municipale 25 Rue Jean Jacques Rousseau Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Spectacle Ata et les voyages infinis Ata est une petite souris curieuse. Mais un jour, elle est attirée par quelques lettres découpées et ça l’intrigue ! Elle décide alors de percer le mystère de l’écriture.
Lorsqu’elle arrive à maîtriser la lecture, elle prend la décision de s’embarquer à bord de l’Hispaniola, vers l’Ile au Trésor en compagnie de Stevenson.
Elle découvre alors un monde incroyable ! .
Bibliothèque municipale 25 Rue Jean Jacques Rousseau Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 80 66 bibli.lesparre@gmail.com
