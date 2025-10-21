Spectacle Atchoum Théâtre Pas Sage Rue Saint-Grat Oloron-Sainte-Marie
Spectacle Atchoum Théâtre Pas Sage Rue Saint-Grat Oloron-Sainte-Marie mardi 21 octobre 2025.
Spectacle Atchoum Théâtre Pas Sage
Rue Saint-Grat Au Petit Pas Sage Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
2025-10-21 2025-10-22
Le plaisir de se retrouver en famille pour partager différents spectacles de marionnettes dans un lieu intime.
Réservation obligatoire. .
Rue Saint-Grat Au Petit Pas Sage Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 86 20
