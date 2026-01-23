Spectacle Atlas vole de ses propres ailes Les Cabanes urbaines La Rochelle
Spectacle Atlas vole de ses propres ailes Les Cabanes urbaines La Rochelle dimanche 8 février 2026.
Spectacle Atlas vole de ses propres ailes
Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 16:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Venez partager un moment magique en famille avec Atlas vole de ses propres ailes , un spectacle plein de surprises où se mêlent magie, jonglage et musique !
.
Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Show Atlas flies on its own wings
Come and share a magical family moment with Atlas flies with his own wings , a show full of surprises combining magic, juggling and music!
L’événement Spectacle Atlas vole de ses propres ailes La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-23 par Nous La Rochelle