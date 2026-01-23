Spectacle Atlas vole de ses propres ailes Les Cabanes urbaines La Rochelle

Spectacle Atlas vole de ses propres ailes

Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Venez partager un moment magique en famille avec Atlas vole de ses propres ailes , un spectacle plein de surprises où se mêlent magie, jonglage et musique !

Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr

English : Show Atlas flies on its own wings

Come and share a magical family moment with Atlas flies with his own wings , a show full of surprises combining magic, juggling and music!

