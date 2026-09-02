AGENDA · La Chapelle-Hermier
Spectacle « Attention Dragons ! » Rue des Bleuets La Chapelle-Hermier
samedi 24 octobre 2026 · Rue des Bleuets · La Chapelle-Hermier
Informations pratiques
La Chapelle-Hermier
Spectacle « Attention Dragons ! »
Rue des Bleuets Bibliothèque La Chapelle-Hermier Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24
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Rue des Bleuets Bibliothèque La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
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English :
L’événement Spectacle « Attention Dragons ! » La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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