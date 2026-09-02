samedi 24 octobre 2026 · Rue des Bleuets · La Chapelle-Hermier

Informations pratiques

La Chapelle-Hermier

Spectacle « Attention Dragons ! »

Rue des Bleuets Bibliothèque La Chapelle-Hermier Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 16:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

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Rue des Bleuets Bibliothèque La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

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English :

L’événement Spectacle « Attention Dragons ! » La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays des Achards