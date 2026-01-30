Spectacle Attention dragons ! Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Spectacle Attention dragons !

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Une conférence contée, éducative et sérieusement drôle, animée par Cyril Guillou.

Le professeur Peter Drake, diplômé de la prestigieuse Royal Dragon’s Academy, a décidé de consacrer sa vie à chercher les dragons. Il peut aujourd’hui prétendre que les dragons existent bel et bien ! Même si les Hommes pas toujours sages sont responsables de leur quasi disparition ! Ne manque-t-il pas de souligner de son accent so british . Au fil de ses nombreux voyages autour du monde, il s’est constitué une collection intéressante de traces, d’indices, qui attestent de leur présence passée mais aussi…présente ! Il se propose de partager le fruit de ses recherches avec les plus incrédules d’entre vous, au cours d’une conférence sérieusement drôle !

Ouvrez grand votre cœur, vous risquez d’être surpris !​

Attention Dragons est un spectacle participatif à destination des enfants mais aussi…des grands enfants ! Il vient réveiller notre imagination et nos zygomatiques ! Les questions sur l’histoire, la politique et l’écologie sont également abordées avec malice, en filigrane.​

Spectacle familial, à partir de 5 ans Gratuit Sur inscription.

Dans le cadre de l’évènement Dans l’antre des dragons

Organisé par ma médiathèque Julien Gracq .

English : Spectacle Attention dragons !

