Spectacle au Bavardou Flop le Clown Les Pechs du Vers

Spectacle au Bavardou Flop le Clown Les Pechs du Vers mardi 16 septembre 2025.

Spectacle au Bavardou Flop le Clown

Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 19:00:00

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

Le Café associatif le Bavardou propose tout au long de l’année une foule de manifestations.

Le Café associatif le Bavardou propose tout au long de l’année une foule de manifestations. .

Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 95 89 83 25 bavardou@ecomail.fr

English :

Café associatif le Bavardou offers a host of events throughout the year.

German :

Das Café associatif le Bavardou bietet das ganze Jahr über eine Vielzahl von Veranstaltungen an.

Italiano :

Il Café associatif le Bavardou offre una vasta gamma di eventi durante tutto l’anno.

Espanol :

El Café asociativo le Bavardou ofrece una amplia gama de eventos a lo largo del año.

L’événement Spectacle au Bavardou Flop le Clown Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Labastide-Murat