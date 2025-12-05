Spectacle Au bonheur des vivants Espace des Augustins Montauban
Spectacle Au bonheur des vivants Espace des Augustins Montauban vendredi 5 décembre 2025.
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif réduit
Début : Vendredi 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Fantaisie poétique
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
English : Show To the happiness of the living
Poetic fantasy
German :
Poetische Phantasie
Italiano :
Fantasia poetica
Espanol : Mostrar Por la felicidad de los vivos
Fantasía poética
