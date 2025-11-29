Spectacle Au bord du corps Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou

Spectacle Au bord du corps

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 15:35:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez découvrir ce spectacle de cirque de la compagnie Le Long Raccourci.

Qu’est-ce qui se tisse entre soi et son corps ? Ce spectacle se propose d’être cet “entre” pour une quarantaine de minutes de la proximité, des sensations, des voix pour nommer, de la danse pour lâcher, des sons depuis l’intérieur du corps, d’autres de l’extérieur de nous, de la poésie, du cirque entre extra et ordinaire, peut-être un peu d’humour, sûrement beaucoup de prénoms. Ce qu’il faut pour sentir qu’on est vivant.e et qu’on habite un corps, le nôtre.

Création et interprétation Eugénie Hersant-Prévert

Regard extérieur Guillaume Bertrand, compagnie du 13ème quai

Création sonore Gaëtan Sourceau

Régie générale, administration, production Tiffany Le Jehan

Diffusion Pauline Taillard

Conception plateau Tanguy Birot

Sur réservation par mail

Durée 35 minutes

A partir de 6 ans .

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Au bord du corps Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2025-11-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme