Spectacle Au bord du corps Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou
Spectacle Au bord du corps Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou samedi 29 novembre 2025.
Spectacle Au bord du corps
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 15:35:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez découvrir ce spectacle de cirque de la compagnie Le Long Raccourci.
Qu’est-ce qui se tisse entre soi et son corps ? Ce spectacle se propose d’être cet “entre” pour une quarantaine de minutes de la proximité, des sensations, des voix pour nommer, de la danse pour lâcher, des sons depuis l’intérieur du corps, d’autres de l’extérieur de nous, de la poésie, du cirque entre extra et ordinaire, peut-être un peu d’humour, sûrement beaucoup de prénoms. Ce qu’il faut pour sentir qu’on est vivant.e et qu’on habite un corps, le nôtre.
Création et interprétation Eugénie Hersant-Prévert
Regard extérieur Guillaume Bertrand, compagnie du 13ème quai
Création sonore Gaëtan Sourceau
Régie générale, administration, production Tiffany Le Jehan
Diffusion Pauline Taillard
Conception plateau Tanguy Birot
Sur réservation par mail
Durée 35 minutes
A partir de 6 ans .
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Au bord du corps Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2025-11-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme