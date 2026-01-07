Spectacle : Au bout de ma langue انا لا اشتكي MAIF Social Club Paris

Taym, 9 ans, arrive en France avec ses parents après avoir fui la violence de son pays. Confronté à une langue qu’il ne comprend pas, il s’enferme dans le silence. Parler, pour quoi faire ? De toute façon, personne ne le comprendrait.

Face au mutisme du petit garçon, sa famille, ses camarades et ses enseignants tentent de l’accompagner. Chacun à leur manière, le guident sur le chemin d’une nouvelle langue qui viendrait s’additionner à l’ancienne, sans la remplacer.

Comment quitter une culture pour une autre ? Comment plonger dans un tout autre monde, au risque de s’y perdre ?

Du jeudi 19 mars 2026 au samedi 21 mars 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-22T00:59:59+01:00

Date(s) :

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/au-bout-de-ma-langue-%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%83%d9%8a/



Afficher la carte du lieu MAIF Social Club et trouvez le meilleur itinéraire

