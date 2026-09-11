AGENDA · Rennes
SPECTACLE “Au bout du souffle” Maison de quartier La Bellangerais Rennes
mercredi 23 septembre 2026 · Maison de quartier La Bellangerais · Rennes
Informations pratiques
SPECTACLE “Au bout du souffle” Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 23 septembre, 16h30
Le Spectacle “Au bout du souffle” par la compagnie Les Deufoizin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-23T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-23T17:00:00.000+02:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes
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