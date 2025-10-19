Spectacle Au Caf’ Conc’ des Griottes Saint-Dizier
Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-10-19
Tout public
L’ensemble vocal Les Griottes (20 chanteurs et chanteuses) vous invite à un spectacle musical original au parfum de cabaret. Dans une ambiance de boui-boui festif et fantasque, le public est convié à un tour de piste musical entre comique, romantisme, irrévérence et exotisme. .
Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
