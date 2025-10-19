Spectacle Au Caf’ Conc’ des Griottes Saint-Dizier

Spectacle Au Caf’ Conc’ des Griottes Saint-Dizier dimanche 19 octobre 2025.

Spectacle Au Caf’ Conc’ des Griottes

Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Tout public

L’ensemble vocal Les Griottes (20 chanteurs et chanteuses) vous invite à un spectacle musical original au parfum de cabaret. Dans une ambiance de boui-boui festif et fantasque, le public est convié à un tour de piste musical entre comique, romantisme, irrévérence et exotisme. .

Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Au Caf’ Conc’ des Griottes Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne