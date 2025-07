Spectacle au Château de Fayolle « L’ombre de la Marquise » Route du Château Tocane-Saint-Apre

8 juillet 1910…mais que se passe-t-il au château de Fayolle ?

Depuis deux mois, la Marquise, connue pour sa joie de vivre, s’isole dans le silence de sa chambre. Ses proches ont décidé de tout mettre en œuvre pour la sortir de l’ombre…

« L’ombre de la Marquise » immersion itinérante grandeur nature , voyage historique dans la Belle Epoque, (évènement créé grâce à la participation de 300 bénévoles).

Venez vivre un moment exceptionnel, lors d’un voyage dans le temps inoubliable, en tant que témoins privilégiés de la vie du marquis et de sa famille qui tenteront de rendre à la Marquise son sourire.

Départ toutes les 20 minutes entre 14h et 19h20, durée 1 heure. Sur réservation.

Château de Fayolle 06 89 13 72 82

https://www.chateau-de-fayolle.com/spectacle-immersif-lombre-de-la-marquise/ .

English :

july 8, 1910?but what’s going on at Château de Fayolle?

For the past two months, the Marquise, known for her joie de vivre, has been isolating herself in the silence of her room. Her friends and family have decided to do everything in their power to bring her out of the shadows?

German : Spectacle au Château de Fayolle « L’ombre de la Marquise »

8. Juli 1910?aber was geht im Schloss Fayolle vor?

Seit zwei Monaten hat sich die Marquise, die für ihre Lebensfreude bekannt ist, in der Stille ihres Zimmers zurückgezogen. Ihre Familie und Freunde haben beschlossen, alles zu tun, um sie aus dem Schatten zu holen

Italiano :

8 luglio 1910 ma cosa succedeva a Château de Fayolle?

Da due mesi la marchesa, nota per la sua gioia di vivere, si è isolata nel silenzio della sua camera da letto. Gli amici e la famiglia hanno deciso di fare tutto il possibile per farla uscire dall’ombra?

Espanol : Spectacle au Château de Fayolle « L’ombre de la Marquise »

8 de julio de 1910… pero ¿qué ocurre en el castillo de Fayolle?

Desde hace dos meses, la marquesa, conocida por su alegría de vivir, se aísla en el silencio de su dormitorio. Sus amigos y su familia han decidido hacer todo lo posible para sacarla de las sombras?

