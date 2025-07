Spectacle au Château de Larnagol, « les Chevaliers de la Table Ronde ! » Larnagol

Compagnie La toison d’or en spectacle à Larnagol humour, masques et légende !

Un château, un soir d’été… et deux comédiens pour incarner toute la légende arthurienne !

Entre théâtre classique et cabaret médiéval, masques, marionnettes et éclats d’épée s’entrelacent dans une version libre et joyeusement déjantée de La Table Ronde.

Arthur frime, Lancelot doute, Merlin oublie ses sorts… et la quête du Graal prend des allures de comédie existentielle.

Un spectacle pour petits et grands rêveurs, amateurs d’épopée, de rires et de magie.

Venez découvrir « Chevaliers de la Table Ronde », un spectacle drôle et décalé mêlant théâtre classique, masques et marionnettes.

Une aventure épique à vivre en famille !

durée 1h10

Enfants de plus de 7 ans

château de Larnagol Larnagol 46160 Lot Occitanie +33 5 65 23 39 79

English :

Company: La toison d?or on show in Larnagol: humor, masks and legend!

A castle, a summer evening? and two actors to embody the Arthurian legend!

Somewhere between classical theater and medieval cabaret, masks, puppets and swordplay intertwine in a freewheeling, joyously wacky version of La Table Ronde.

Arthur shows off, Lancelot doubts, Merlin forgets his spells… and the quest for the Grail becomes an existential comedy.

A show for young and old, dreamers of epic, laughter and magic.

Come and discover « Chevaliers de la Table Ronde », a funny, offbeat show combining classical theater, masks and puppets.

An epic adventure for the whole family!

German :

Compagnie La toison d’or en spectacle à Larnagol Humor, Masken und Legenden!

Ein Schloss, ein Sommerabend? und zwei Schauspieler, die die ganze Artuslegende verkörpern!

Zwischen klassischem Theater und mittelalterlichem Kabarett, Masken, Marionetten und Schwerter werden in einer freien und fröhlich verrückten Version der Tafelrunde miteinander verwoben.

Arthur gibt an, Lancelot zweifelt, Merlin vergisst seine Zaubersprüche… und die Suche nach dem Gral wird zu einer existenziellen Komödie.

Eine Aufführung für kleine und große Träumer, die Epen, Lachen und Magie lieben.

Entdecken Sie « Chevaliers de la Table Ronde », eine witzige und schräge Aufführung, die klassisches Theater, Masken und Marionetten miteinander verbindet.

Ein episches Abenteuer, das Sie mit der ganzen Familie erleben können!

Italiano :

Compagnia: Il Vello d’Oro in scena a Larnagol: umorismo, maschere e leggenda!

Un castello, una sera d’estate e due attori che incarnano la leggenda arturiana!

A metà strada tra il teatro classico e il cabaret medievale, maschere, marionette e spade si intrecciano in una versione libera e gioiosamente folle de La Table Ronde.

Artù si mette in mostra, Lancillotto dubita, Merlino dimentica i suoi incantesimi… e la ricerca del Santo Graal diventa una commedia esistenziale.

Uno spettacolo per giovani e vecchi sognatori, amanti dell’epica, della risata e della magia.

Venite a scoprire « Chevaliers de la Table Ronde », uno spettacolo divertente e fuori dagli schemi che unisce teatro classico, maschere e marionette.

Un’avventura epica per tutta la famiglia!

Espanol :

Compañía: El vellocino de oro en escena en Larnagol: ¡humor, máscaras y leyenda!

Un castillo, una noche de verano… ¡y dos actores para encarnar la leyenda artúrica!

A medio camino entre el teatro clásico y el cabaret medieval, máscaras, marionetas y espadas se entrelazan en una versión desenfrenada y alegremente loca de La Table Ronde.

Arturo se luce, Lancelot duda, Merlín olvida sus hechizos… y la búsqueda del Santo Grial se convierte en una comedia existencial.

Un espectáculo para jóvenes y mayores soñadores, amantes de la épica, la risa y la magia.

Venga a descubrir « Chevaliers de la Table Ronde », un espectáculo divertido y fuera de lo común que combina teatro clásico, máscaras y marionetas.

Una aventura épica para toda la familia

