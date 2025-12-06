Spectacle « Au chaud pour Noël » Bischwiller

Spectacle « Au chaud pour Noël »

12 rue de l’Église Bischwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Fable engagée et engageante entre la pantomime clownesque et le théâtre d’objet, par l’association Artyzanos & Co.

Comment fêter Noël quand on n’a plus rien ?

Deux vagabonds espiègles tentent de se réchauffer par tous les moyens jeux, danses, chamailleries mais surtout l’esprit de Noël en transformant les déchets de leur quotidien, tout autant que leur destin.

À partir de 4 ans. .

12 rue de l’Église Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 99 20 oscl@bischwiller.com

English :

An engaging tale of clownish pantomime and object theater.

German :

Eine engagierte und einnehmende Fabel zwischen clownesker Pantomime und Objekttheater.

Italiano :

Un’avvincente storia di pantomima clownesca e teatro degli oggetti.

Espanol :

Una atractiva historia de pantomima payasesca y teatro de objetos.

