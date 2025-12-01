Spectacle Au coeur des émotions ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
Spectacle Au coeur des émotions ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre vendredi 26 décembre 2025.
Spectacle Au coeur des émotions
ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-26 2025-12-27 2025-12-29
Chaque jour, Matéo a des tonnes d’émotions différentes, parfois il en ressent plusieurs en même temps.
.
ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
English :
Every day, Matéo has tons of different emotions, sometimes feeling several at the same time.
German :
Jeden Tag hat Mateo tonnenweise verschiedene Emotionen, manchmal empfindet er sogar mehrere gleichzeitig.
Italiano :
Ogni giorno Matéo prova tonnellate di emozioni diverse, a volte ne prova diverse allo stesso tempo.
Espanol :
Todos los días, Matéo siente montones de emociones diferentes, a veces varias al mismo tiempo.
L’événement Spectacle Au coeur des émotions Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême