Spectacle Au coeur des émotions ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Spectacle Au coeur des émotions

ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-27 2025-12-29

Chaque jour, Matéo a des tonnes d’émotions différentes, parfois il en ressent plusieurs en même temps.

ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

English :

Every day, Matéo has tons of different emotions, sometimes feeling several at the same time.

German :

Jeden Tag hat Mateo tonnenweise verschiedene Emotionen, manchmal empfindet er sogar mehrere gleichzeitig.

Italiano :

Ogni giorno Matéo prova tonnellate di emozioni diverse, a volte ne prova diverse allo stesso tempo.

Espanol :

Todos los días, Matéo siente montones de emociones diferentes, a veces varias al mismo tiempo.

