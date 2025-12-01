Spectacle | Au creux de nos corps Cognac

Spectacle | Au creux de nos corps

9a Place de Cagouillet Cognac Charente

Tarif : 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:15:00

Date(s) :

2025-12-12

Un spectacle original porté par deux artistes d’Angoulême, mêlant slam, poésie et danse fusion pour faire réfléchir à notre relation au corps des femmes, le nôtre et celui des autres.

+33 5 45 35 17 28 coordination@centre-animation.com

English :

An original show by two artists from Angoulême, combining slam, poetry and fusion dance to make us think about our relationship with women?s bodies, our own and those of others.

German :

Ein originelles Spektakel, das von zwei Künstlerinnen aus Angoulême getragen wird und Slam, Poesie und Fusion Dance miteinander verbindet, um uns zum Nachdenken über unsere Beziehung zum Körper der Frauen anzuregen unserem eigenen und dem der anderen.

Italiano :

Uno spettacolo originale di due artiste di Angoulême, che combina slam, poesia e danza fusion per farci riflettere sul nostro rapporto con il corpo delle donne, il nostro e quello degli altri.

Espanol :

Un espectáculo original de dos artistas de Angulema, que combina slam, poesía y danza fusión para hacernos reflexionar sobre nuestra relación con el cuerpo de la mujer, el nuestro y el de los demás.

