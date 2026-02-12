Spectacle Au creux de nos corps Espace Culturel La Tréfilerie La Couronne

Spectacle Au creux de nos corps

Espace Culturel La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Par la poésie, le slam et la danse, deux artistes d’Angoulême aux talents multiples invitent chacun·e à réfléchir à sa relation aux corps des femmes, le sien et celui des autres.

.

Espace Culturel La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through poetry, slam and dance, two multi-talented artists from Angoulême invite everyone to reflect on their relationship with women?s bodies, their own and those of others.

L’événement Spectacle Au creux de nos corps La Couronne a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême