Spectacle AU-DELÀ ! – Amiens, 23 mai 2025

Somme

Place Longueville Amiens Somme

Cirqu’onflexe présente AU-DELÀ !

Les élèves de Cirqu’Onflexe vont se produire sur la piste du grand Cirque Jules Verne les 23, 24 et 25 Mai 2025 !

Ils proposeront des spectacles visuels et sensoriels qui transformeront une vieille bâtisse gothique en terrain de jeu acrobatique, théâtral et inquiétant…

Au programme de ce week-end exceptionnel

– Vendredi 23 Mai 2025 à 20h, ce sont les élèves qui ont entre 10 et 13 ans qui composeront à partir des univers de Scooby-Doo et de Ghostbusters !

– Dimanche 25 Mai 2025 à 10h, ce sont les élèves qui ont entre 7 et 9 ans qui joueront autour d’un feu de camp…

– Samedi 24 Mai 2025 à 20h, retrouvez sur la piste les ados et les adultes qui joueront dans une Maison Hantée 2h30 de show immersif dans lequel on peut voir des artistes acrobates, des jongleurs, des équilibristes…

Le Cirque est à la fête avec Cirqu’Onflexe alors ne loupez pas ce week-end inédit pour en prendre plein les yeux, le tout dans un lieu magnifique qu’on ne présente plus le Cirque Jules Verne ! 10 .

