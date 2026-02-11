Spectacle au Domaine du Plouy Rue du Château Vismes
Spectacle au Domaine du Plouy Rue du Château Vismes samedi 14 mars 2026.
Spectacle au Domaine du Plouy
Rue du Château Le Plouy Vismes Somme
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
19h00 Domaine du Plouy Animé par l’Univers Magique du Spectacle
Tarif 30€ Repas + spectacle 10€ Repas enfant & Ado (-16 ans) Sans boisson
Tombola et buvette sur place
Paiement à l’inscription avant le 28 02 2026 au 06 78 52 38 78 06 58 41 71 05
Rue du Château Le Plouy Vismes 80140 Somme Hauts-de-France +33 6 58 41 71 05
English :
7:00 pm Domaine du Plouy Hosted by l?Univers Magique du Spectacle
Price: 30? Meal + show 10? Children’s & Teens’ meal (-16 years) No drinks
Tombola and refreshment bar on site
Payment on registration before 28 02 2026 on 06 78 52 38 78 06 58 41 71 05
