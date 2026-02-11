Spectacle au Domaine du Plouy Rue du Château Vismes

Spectacle au Domaine du Plouy

Rue du Château Le Plouy Vismes Somme

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

19h00 Domaine du Plouy Animé par l’Univers Magique du Spectacle

Tarif 30€ Repas + spectacle 10€ Repas enfant & Ado (-16 ans) Sans boisson

Tombola et buvette sur place

Paiement à l’inscription avant le 28 02 2026 au 06 78 52 38 78 06 58 41 71 05

Rue du Château Le Plouy Vismes 80140 Somme Hauts-de-France +33 6 58 41 71 05

English :

7:00 pm Domaine du Plouy Hosted by l?Univers Magique du Spectacle

Price: 30? Meal + show 10? Children’s & Teens’ meal (-16 years) No drinks

Tombola and refreshment bar on site

Payment on registration before 28 02 2026 on 06 78 52 38 78 06 58 41 71 05

L’événement Spectacle au Domaine du Plouy Vismes a été mis à jour le 2022-05-16 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle