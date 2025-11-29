Spectacle Au fil de la Graine La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Spectacle Au fil de la Graine

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Etonnée par la découverte d’une pastèque sans pépin, une enfant mène l’enquête, suivi d’un goûter.

Par la Cie Chien Caillou.

Spectacle familial 30 minutes.

Etonnée par la découverte d’une pastèque sans pépin, une enfant mène l’enquête, suivi d’un goûter.

Par la Cie Chien Caillou.

Spectacle familial 30 minutes. .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Spectacle Au fil de la Graine

Surprised by the discovery of a seedless watermelon, a child investigates, followed by a snack.

By Cie Chien Caillou.

Family show 30 minutes.

German : Spectacle Au fil de la Graine

Erstaunt über die Entdeckung einer kernlosen Wassermelone stellt ein Kind Nachforschungen an, gefolgt von einem Imbiss.

Von der Cie Chien Caillou.

Familienvorstellung 30 Minuten.

Italiano :

Sorpreso dalla scoperta di un’anguria senza semi, un bambino indaga e poi fa merenda.

A cura della compagnia Chien Caillou.

Spettacolo per famiglie 30 minuti.

Espanol : Spectacle Au fil de la Graine

Sorprendido por el descubrimiento de una sandía sin pepitas, un niño investiga, seguido de una merienda.

Por la compañía Chien Caillou.

Espectáculo familiar 30 minutos.

L’événement Spectacle Au fil de la Graine Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot