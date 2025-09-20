Spectacle « Au Fil du Temps » Pont-Croix

samedi 20 septembre 2025.

Spectacle « Au Fil du Temps »

Strollad la Obra Pont-Croix Finistère

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Au Fil du Temps revient cet année les 20 et 21 septembre. Laissez-vous guider le long du Goyen par une série de spectacle produit par La Obra sous la direction artistique de Jean-Claude Camors. .

Strollad la Obra Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

