Informations pratiques

Saint-Ciergues

Spectacle au fort de la Pointe de Diamant Tricoche et Cacolet

Fort de la Pointe de Diamant Saint-Ciergues Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Tout public

Dans le cadre des sessions de chantier organisées cet été par l’association Arcade, la troupe de théâtre de l’association, les Arts’cadiens, proposera une représentation exceptionnelle le samedi 8 août 2026 à 20h, au Fort de la Pointe de Diamant, Les Arts’cadiens joueront Tricoche et Cacolet d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy. Entrée libre, participation au chapeau.

Ce sera l’occasion pour tout le monde de découvrir Arcade et notre chantier participatif et de partager un apéritif (offert par Arcade) avec nos bénévoles à l’issue de la représentation. .

Fort de la Pointe de Diamant Saint-Ciergues 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 51 57 84 07

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English :

L’événement Spectacle au fort de la Pointe de Diamant Tricoche et Cacolet Saint-Ciergues a été mis à jour le 2026-07-28 par Antenne du Pays de Langres