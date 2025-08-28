Spectacle Au Mauvais Endroit, Au Mauvais Moment Bleu Pluriel Trégueux

Spectacle Au Mauvais Endroit, Au Mauvais Moment Bleu Pluriel Trégueux vendredi 10 avril 2026.

Spectacle Au Mauvais Endroit, Au Mauvais Moment

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 21:40:00

Date(s) :

2026-04-10

Ce spectacle, sur le fil entre force et fragilité, est un témoignage, un fragment de vie plein d’espoir. Alice Barraud, acrobate-voltigeuse (Les Dodos, le P’tit Cirk), est touchée au bras lors des attentats de novembre 2015. Durant ses années de reconstruction, elle n’a cessé de remplir des carnets de réflexions, de notes et de maux/mots. De là est né MEMM au Mauvais Endroit au Mauvais Moment . Discret et protecteur, Raphaël De Pressigny (Feu! Chatterton) accompagne de ses instruments le récit d’Alice et sa reconquête d’un corps qui, parfois, se dérobe. Ce duo plein de tendresse relève le défi immense de transformer ce qui est laid en tableau éblouissant et oppose à l’obscurantisme la lumière de la création.

A partir de 10 ans. .

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

