SPECTACLE AU MUSÉE DE LA VIE RURALE // EN VIE, Musée de la vie rurale, Steenwerck

SPECTACLE AU MUSÉE DE LA VIE RURALE // EN VIE Dimanche 8 mars, 16h00 Musée de la vie rurale Nord

réservations possibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00

Pour clôturer en beauté l’édition 2026 de son festival « L’Émoi des Mots », le Musée de la Vie Rurale vous invite à découvrir « En Vie », une création de l’association Vadrouilles !

Ce spectacle tranche-de-vie est né d’une envie commune de porter à voix haute des textes, créés sous la plume de quelques écrivains de l’atelier d’écriture.

Embarquez pour des petits et grands bonheurs, des grandes joies et espérances, des amours, des amitiés, mais aussi des mélancolies, des fleurs de peau, et des fins du jour… pour la Vie quoi !

INFOS PRATIQUES

Dimanche 8 mars, de 16h à 17h

Au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck

À partir de 12 ans || Tarif : participation libre

+ d’infos sur : http://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-8-mars-a-16h-theatre-envie/

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}] [{« link »: « http://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-8-mars-a-16h-theatre-envie/ »}]

Pour clôturer en beauté l’édition 2026 de son festival « L’Émoi des Mots », le Musée de la Vie Rurale vous invite à découvrir « En Vie », une création de l’association Vadrouilles !

nathalie herbaut // février 2026