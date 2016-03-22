SPECTACLE AU MUSÉE DE LA VIE RURALE // QUEL BONHEUR D’ÊTRE SÉNIOR !, Musée de la vie rurale, Steenwerck

SPECTACLE AU MUSÉE DE LA VIE RURALE // QUEL BONHEUR D’ÊTRE SÉNIOR ! Dimanche 22 mars, 16h00 Musée de la vie rurale Nord

entrée libre

Marie et André ont traversé plusieurs vies, entre 78 tours et le cloud, entre chamailleries et amour fusionnel, entre pudeur et gauloiseries, entre légèreté et profondeur…

Choisiraient-ils seulement d’avoir 20 ans aujourd’hui ?

Dimanche 22 mars, à 16 heures

Au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck

Tout public || Tarif : participation libre

Réservations au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr

+ d’infos sur : http://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-22-mars-a-16h-theatre-quel-bonheur-detre-senior/

Avec les troupes Entre Guillerets et La Belle Impro, remontez le temps au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck !

entre guillerets & la belle impro // février 2026