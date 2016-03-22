SPECTACLE AU MUSÉE DE LA VIE RURALE // QUEL BONHEUR D’ÊTRE SÉNIOR !, Musée de la vie rurale, Steenwerck
SPECTACLE AU MUSÉE DE LA VIE RURALE // QUEL BONHEUR D’ÊTRE SÉNIOR !, Musée de la vie rurale, Steenwerck dimanche 22 mars 2026.
SPECTACLE AU MUSÉE DE LA VIE RURALE // QUEL BONHEUR D’ÊTRE SÉNIOR ! Dimanche 22 mars, 16h00 Musée de la vie rurale Nord
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:00:00+01:00
Marie et André ont traversé plusieurs vies, entre 78 tours et le cloud, entre chamailleries et amour fusionnel, entre pudeur et gauloiseries, entre légèreté et profondeur…
Choisiraient-ils seulement d’avoir 20 ans aujourd’hui ?
INFOS PRATIQUES
Dimanche 22 mars, à 16 heures
Au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck
Tout public || Tarif : participation libre
Réservations au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr
+ d’infos sur : http://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-22-mars-a-16h-theatre-quel-bonheur-detre-senior/
Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:musee.steenwerck@wanadoo.fr »}, {« link »: « http://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-22-mars-a-16h-theatre-quel-bonheur-detre-senior/ »}]
Avec les troupes Entre Guillerets et La Belle Impro, remontez le temps au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck !
entre guillerets & la belle impro // février 2026