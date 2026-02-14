SPECTACLE AU MUSÉE DE STEENWERCK // CONTE ENTRE MER ET MONDES, Musée de la vie rurale, Steenwerck

SPECTACLE AU MUSÉE DE STEENWERCK // CONTE ENTRE MER ET MONDES Dimanche 22 février, 16h00 Musée de la vie rurale Nord

réservations conseillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T16:00:00+01:00 – 2026-02-22T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T16:00:00+01:00 – 2026-02-22T17:00:00+01:00

Le Musée de la Vie Rurale vous invite pour une balade immobile entre mer et mondes, sur des rivages battus par les vents, là où les légendes prennent vie.

Lieu de rencontres entre le visible et l’invisible, le duo Claire Terrier et Christophe Grimonpont (voix et harpe) entrelace les histoires et les mélodies pour ouvrir les portes vers des mondes magiques.

Un moment suspendu entre musique et poésie, où le rire et l’humour s’invitent pour le plus grand plaisir des petits et grands rêveurs.

INFOS PRATIQUES

Dimanche 22 février ️ de 16h à 17h

Musée de la Vie Rurale (Steenwerck)

A partir de 6 ans || ️ 4€ à 8€ la place

Réservation au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr

ℹ️ + d’infos sur : http://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-22-fevrier-a-16h-conte-entre-mer-et-mondes-claire-terrier-christophe-grimonpont/

️ Spectacle créé et programmé au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck dans le cadre de son festival « L’Émoi des Mots »

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:musee.steenwerck@wanadoo.fr »}, {« link »: « http://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-22-fevrier-a-16h-conte-entre-mer-et-mondes-claire-terrier-christophe-grimonpont/ »}]

Le Musée de la Vie Rurale vous invite pour une balade immobile entre mer et mondes, sur des rivages battus par les vents, là où les légendes prennent vie.

claire terrier, christophe grimonpont // février 2026