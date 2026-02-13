SPECTACLE AU MUSÉE DE STEENWERCK // MARIE GRAUETTE N’EN FAIT QU’À S’TIÊT, Musée de la vie rurale, Steenwerck
réservations conseillées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
️ Un après-midi exceptionnel de contes en langue picarde vous attend, le dimanche 15 février au Musée de la Vie Rurale !
♀️ Faites la rencontre avec des personnages hauts en couleurs, comme le monstre des eaux profondes ou la célèbre sorcière Marie Grauette !
✨ L’occasion de maintenir l’étincelle de la belle langue picarde, toute en poésie, humour et émotion.
INFOS PRATIQUES
Dimanche 15 février ️ de 16h à 17h
Musée de la Vie Rurale (Steenwerck)
A partir de 10 ans || ️ 4€ à 8€ la place
Réservation au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr
ℹ️ + d’infos sur : http://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-15-fevrier-a-16h-marie-grauette-nen-fait-qua-stiet/
compagnie du reste ici // février 2026