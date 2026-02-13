SPECTACLE AU MUSÉE DE STEENWERCK // MARIE GRAUETTE N’EN FAIT QU’À S’TIÊT, Musée de la vie rurale, Steenwerck

SPECTACLE AU MUSÉE DE STEENWERCK // MARIE GRAUETTE N’EN FAIT QU’À S’TIÊT Dimanche 15 février, 16h00 Musée de la vie rurale Nord

réservations conseillées

️ Un après-midi exceptionnel de contes en langue picarde vous attend, le dimanche 15 février au Musée de la Vie Rurale !

‍♀️ Faites la rencontre avec des personnages hauts en couleurs, comme le monstre des eaux profondes ou la célèbre sorcière Marie Grauette !

✨ L’occasion de maintenir l’étincelle de la belle langue picarde, toute en poésie, humour et émotion.

INFOS PRATIQUES

Dimanche 15 février ️ de 16h à 17h

Musée de la Vie Rurale (Steenwerck)

A partir de 10 ans || ️ 4€ à 8€ la place

Réservation au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr

ℹ️ + d’infos sur : http://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-15-fevrier-a-16h-marie-grauette-nen-fait-qua-stiet/

