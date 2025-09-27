SPECTACLE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27 2025-09-28

Dans le cadre du Festival Mômes au Coeur Spectacle Coucou Visite du Théâtre de Billenbois, adaptation du conte Boucle d’or et les trois ours .

En clin d’œil à l’exposition Ours, Mythes et Réalités , laissez-vous transporter par ce fameux conte revisité de façon originale à travers l’univers hétéroclite d’un grenier où tableaux, meubles, poupées et jouets oubliés attendent un nouveau réveil…

45 min | à partir de 4 ans | gratuit | places à la billetterie du festival Mômes Ô Cœur .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

