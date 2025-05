SPECTACLE « Au Pays des Ailleurs » – Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien, 24 mai 2025 20:30, Cossé-le-Vivien.

Mayenne

SPECTACLE « Au Pays des Ailleurs » Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

L’Association Les Amis du Musée Robert Tatin vous propose une soirée de création interdisciplinaire pour une mise en valeur d’extraits de textes de Robert TATIN.

Le mouvement, la musique et le théâtre s’associeront le temps d’un spectacle mis en scène par Jean-Luc Péan avec la participation des élèves de l’E.E.A., de Laëtitia Davy, chorégraphe, et les acteurs de l’appel des Planches.

Deux représentations du spectacle Au Pays des Ailleurs se succéderont

le samedi 24 mai à 18h30 puis à 20h30.

Spectacle gratuit

sur réservation sur Hello Asso

https://www.helloasso.com/associations/amis-du-musée-robert-tatin/evenements/au-pays-des-ailleurs

ou au 06 83 11 48 54

En cas de mauvais temps, repli à la salle du F.C.C. .

Musée Robert Tatin D126

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 6 83 11 48 54

English :

The Association « Les Amis du Musée Robert Tatin » invites you to an evening of interdisciplinary creation, highlighting extracts from texts by Robert TATIN.

German :

Der Verein « Les Amis du Musée Robert Tatin » lädt Sie zu einem interdisziplinären kreativen Abend ein, bei dem Auszüge aus Texten von Robert TATIN zur Geltung gebracht werden.

Italiano :

L’Associazione « Les Amis du Musée Robert Tatin » vi invita a una serata di creazione interdisciplinare, con la presentazione di estratti di testi di Robert Tatin.

Espanol :

La Asociación « Les Amis du Musée Robert Tatin » le invita a una velada de creación interdisciplinar, en la que se presentarán extractos de los textos de Robert Tatin.

L’événement SPECTACLE « Au Pays des Ailleurs » Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2025-05-07 par SUD MAYENNE