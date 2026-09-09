Spectacle – Au pays d’Oz Salle des fêtes de Saurais Saurais

Informations pratiques

Saurais

Spectacle – Au pays d’Oz

Salle des fêtes de Saurais Rue des Charmilles Saurais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 17:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Par la Cie L’Arbre potagerAvec Mélanie Montaubin, Jean Louis Compagnon

et Elodie Gendre. Il est question d’une fillette qui veut retourner chez elle,

d’un épouvantail sans cervelle, d’un bûcheron sans cœur et d’un lion sans courage. Il est question de sorcières assassinées, de souliers d’argent, et d’un magicien qui

n’en est pas vraiment un. Dans ce spectacle, construit comme un grand livre dont on tourne les pages, popup géants, machineries graphiques et trouvailles mécaniques se déploient au fur et à mesure que le récit se déroule. Le décor de chaque scène devient petit théâtre d’objets dans lequel figurines et marionnettes prennent place. Tout à tour drôle et émouvant, mêlant musique et chansons, narration et manipulations, ce

spectacle nous invite à (re)découvrir « Le Magicien d’Oz », conte à la fois poétique, intime et malicieux. .

Salle des fêtes de Saurais Rue des Charmilles Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 90 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle – Au pays d’Oz

L’événement Spectacle – Au pays d’Oz Saurais a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine