Spectacle Au poil Mélar Dit Locmélar

Spectacle Au poil

Mélar Dit 8, place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 17:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Cette semaine, puisque c’est les vacances, nous vous invitons à un spectacle au poil présenté par la conteuse Céline Gumuchian. Le plus petit musée du poil, c’est samedi au Mélar Dit .

A partir de 3 ans. Chocolat chaud offert.

https://facebook.com/events/s/au-poil-au-melar-dit-le-plus-p/1986627201918350/ .

Mélar Dit 8, place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

English : Spectacle Au poil

