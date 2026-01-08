Spectacle au profit du Téléthon Espace Jean Mouton Pierrelatte

Spectacle au profit du Téléthon

Espace Jean Mouton Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Spectacle proposé par l’Association Pierrelattine du Téléthon avec un concert de la chorale Ensemble Vocal du Rocher et de la dance avec la troupe de Djamboola’Dance de 1001 Danses.

Espace Jean Mouton Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 19 10 07

English :

Show put on by the Association Pierrelattine du Téléthon, with a concert by the Ensemble Vocal du Rocher choir and dancing by the Djamboola’Dance troupe from 1001 Danses.

