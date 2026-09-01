Informations pratiques

Mondeville

Spectacle « Au revoir Simone »

Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Spectacle d’humour en chanson Lors de l’inhumation de l’institutrice du village, plusieurs personnages viennent rendre un dernier hommage à Simone, sur un ton décalé et musical : le club de la joie de vivre, le beau-fils en visio, la nièce star des réseaux sociaux, et même une IA…

Spectacle d’humour en chanson Lors de l’inhumation de l’institutrice du village, plusieurs personnages viennent rendre un dernier hommage à Simone, sur un ton décalé et musical : le club de la joie de vivre, le beau-fils en visio, la nièce star des réseaux sociaux, et même une IA… Un spectacle qui fait rire et réfléchir sur la société et nos modes de vie, sans jamais être donneur de leçon. .

Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73

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English : Spectacle « Au revoir Simone »

A comedy musical. At the funeral of the village schoolmistress, several characters come to pay their last respects to Simone, in a quirky, musical style: the ‘Joy of Life’ club, the son-in-law via video call, the niece who’s a social media star, and even an AI…

L’événement Spectacle « Au revoir Simone » Mondeville a été mis à jour le 2026-09-03 par Calvados Attractivité