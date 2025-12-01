Spectacle Au secours, on a des enfants ! Chartres

Spectacle Au secours, on a des enfants !

Magalie et Benoît sont convoqués au commissariat car leur fille de 16 ans est en garde à vue. Dans la salle d’attente, ils se remémorent les moments clefs de son enfance Ont-ils été trop laxistes ? Trop sévères ? Qu’ont-ils fait de travers ?

Cette comédie joyeuse nous invite à nous questionner sur l’éducation qu’on a reçue, celle qu’on voudrait donner, et les conséquences de ces dernières sur l’avenir du monde. (Oui, rien que ça!) Alors, êtes-vous plutôt punitions ou câlins ? Est-ce aussi simple que cela ? 19 .

English :

Magalie and Benoît are summoned to the police station because their 16-year-old daughter is in custody. In the waiting room, they recall the key moments of her childhood: Were they too lax? Too strict? What did they do wrong?

German :

Magalie und Benoît werden auf die Polizeiwache gerufen, weil ihre 16-jährige Tochter in Polizeigewahrsam ist. Im Wartezimmer erinnern sie sich an die Schlüsselmomente ihrer Kindheit: Waren sie zu lasch? Zu streng? Was haben sie falsch gemacht?

Italiano :

Magalie e Benoît vengono chiamati alla stazione di polizia perché la loro figlia sedicenne è in custodia. Nella sala d’attesa, ricordano i momenti salienti della sua infanzia: erano troppo permissivi? Troppo severi? Cosa hanno fatto di sbagliato?

Espanol :

Magalie y Benoît son llamados a comisaría porque su hija de 16 años está detenida. En la sala de espera, recuerdan los momentos clave de su infancia: ¿fueron demasiado permisivos? ¿demasiado estrictos? ¿Qué hicieron mal?

