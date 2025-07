Spectacle audio Qu’est-ce que vous foutez là ? Insming

Spectacle audio Qu’est-ce que vous foutez là ? Insming samedi 26 juillet 2025.

Spectacle audio Qu’est-ce que vous foutez là ?

Insming Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

ymeric SWIATOKA-NOVAIS & Gautier COLIN présentent QU’EST-CE QUE VOUS FOUTEZ LÀ ?

TOURNÉE D’ÉTÉ

LE MATIN

Une drôle de cabine va s’installer sur la place de votre village. Une petite construction en bois, avec un siège, un casque et dedans des histoires à écouter.

Pas d’animation, pas de grand discours. Juste des voix d’ici, des gens que vous connaissez peut-être. Des

récits qui parlent de travail, de foot, de chouettes, de joie, de village, de bois, de souvenirs.Tout public

Insming 57670 Moselle Grand Est +33 3 87 05 11 11

English :

ymeric SWIATOKA-NOVAIS & Gautier COLIN present « QU?EST-CE QUE VOUS FOUTEZ LÀ?

SUMMER TOUR

MORNING

A funny little cabin will be set up in your village square. A small wooden structure, with a seat, headphones and stories to listen to.

No animation, no big speeches. Just local voices, people you might know. From

stories about work, soccer, owls, joy, the village, wood and memories.

German :

ymeric SWIATOKA-NOVAIS & Gautier COLIN präsentieren « QU’EST-CE QUE VOUS FOUTEZ LÀ?

SOMMERTOURNEE »

MATIN

Ein seltsames Häuschen wird sich auf dem Platz Ihres Dorfes niederlassen. Eine kleine Holzkonstruktion mit einem Sitz, einem Kopfhörer und darin Geschichten zum Zuhören.

Keine Animation, keine großen Reden. Nur Stimmen von hier, von Leuten, die Sie vielleicht kennen.

geschichten, die von Arbeit, Fußball, Eulen, Freude, dem Dorf, Holz und Erinnerungen handeln.

Italiano :

ymeric SWIATOKA-NOVAIS & Gautier COLIN presentano « QU?EST-CE QUE VOUS FOUTEZ LÀ?

TOUR ESTIVO

MATTINA

Nella piazza del vostro paese verrà allestito uno strano stand. Una piccola struttura in legno con all’interno una sedia, delle cuffie e delle storie da ascoltare.

Non ci sarà intrattenimento, né grandi discorsi. Solo voci locali, persone che potreste conoscere. Alcune

storie di lavoro, di calcio, di gufi, di gioia, di paese, di legno e di ricordi.

Espanol :

ymeric SWIATOKA-NOVAIS & Gautier COLIN presentan « QU?EST-CE QUE VOUS FOUTEZ LÀ?

GIRA DE VERANO

MAÑANA

Se instalará una extraña cabina en la plaza de su pueblo. Una pequeña estructura de madera con un asiento, auriculares e historias para escuchar en su interior.

No habrá espectáculos ni grandes discursos. Sólo voces locales, gente que quizá conozca. En

historias sobre el trabajo, el fútbol, los búhos, la alegría, el pueblo, la madera y los recuerdos.

