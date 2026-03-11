Spectacle AUGUSTIN DORNE POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle AUGUSTIN DORNE POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

2026-05-08

Qui a dit que l’amour était réservé aux adultes ?

À 17 ans, Augustin Dorne vous embarque dans un périple déjanté à la recherche du grand amour… ou plutôt de ses râteaux mémorables !

Dans ce premier one-man show plein de charme et d’autodérision, il explore

les joies, les galères et les maladresses de la séduction adolescente avec un humour frais, tendre et parfois chauvin. .

