Spectacle AUGUSTIN DORNE POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde vendredi 8 mai 2026.
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-05-08
2026-05-08
Qui a dit que l’amour était réservé aux adultes ?
À 17 ans, Augustin Dorne vous embarque dans un périple déjanté à la recherche du grand amour… ou plutôt de ses râteaux mémorables !
Dans ce premier one-man show plein de charme et d’autodérision, il explore
les joies, les galères et les maladresses de la séduction adolescente avec un humour frais, tendre et parfois chauvin. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
