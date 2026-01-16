SPECTACLE  AUTOPSY DES GÉNÉRATIONS 2.0  Bavans

SPECTACLE AUTOPSY DES GÉNÉRATIONS 2.0

Salle polyvalente Bavans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Véronique POISSON est de retour à Bavans et vous donne rendez-vous avec son tout nouveau One Woman Show

Autopsy des générations 2.0

Dans ce spectacle aussi drôle que percutant, Véronique Poisson mêle psychologie, humour et observation fine pour passer au crible nos différences générationnelles.

Elle bouscule les clichés, questionne nos habitudes et met en lumière, avec beaucoup de finesse, les relations humaines et les petits travers de chaque génération.

Un véritable voyage dépaysant au cœur des méandres générationnels, où l’on rit beaucoup… et où l’on se reconnaît souvent !

Infos et inscriptions auprès de la Maison Pour Tous de Bavans ou directement en ligne via Hello asso. .

Salle polyvalente Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 92 64 25

