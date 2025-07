SPECTACLE « AUTOPSY DES PARENTS ! » Bavans

Salle polyvalente Bavans

24 juillet 2025 20:00:00

2025-07-24

Venez découvrir ou redécouvrir le spectacle AutoPSY des Parents

Véronique POISSON est à la fois Psy, Prof, Parent et Super Nanny déjantée !

Que vous soyez Parents ou non, ce spectacle est fait pour vous !

Vous allez apprendre des choses, vous reconnaître et surtout rire, rire et rire !

Un humour savoureux, une autodérision et une analyse fine de nos comportements sont les principaux ingrédients de cette recette magique au succès garanti !

La billetterie en ligne est ouverte https://www.helloasso.com/associations/agasc-bavans-centre-social-maison-pour-tous/evenements/veronique-poisson-autopsy-des-parents-24-juill-2025

Réservations possibles à la Maison Pour Tous de Bavans. Tél. 03.81.92.64.25 .

Salle polyvalente Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 92 64 25

