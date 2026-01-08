Spectacle Autour de l’Hiver Luc-la-Primaube

Spectacle Autour de l’Hiver

A l’occasion des nuits de la lecture, la médiathèque de Luc-La Primaube propose aux enfants de 6 mois à 6 ans un spectacle musical de 25 min par l’artiste Pascale Chauvac.

Accompagnée de sa guitare, d’un objet, d’un livre ou seulement du bout des doigts, la musicienne nous entraine dans un univers chaleureux et poétique où se côtoient répertoire traditionnel et créations personnelles. .

To mark Reading Nights, the Luc-La Primaube media library is offering children aged 6 months to 6 years a 25-minute musical show by artist Pascale Chauvac.

