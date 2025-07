Spectacle Autour de l’univers de Fellini Espace Cordouan Royan

Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-08-01 18:00:00

2025-08-01

Une pièce chorégraphique inspirée de Federico Fellini écrite par 4 chorégraphes Olpa Cobos, Mathieu Geffré, Alain Grutta dauria et Gianluca Falc, interprétée par une cinquantaine de jeunes danseurs très talentueux.

English :

A choreographic work inspired by Federico Fellini, written by 4 choreographers: Olpa Cobos, Mathieu Geffré, Alain Grutta dauria and Gianluca Falc, performed by some 50 highly talented young dancers.

German :

Ein von Federico Fellini inspiriertes choreografisches Stück, das von vier Choreografen geschrieben wurde: Olpa Cobos, Mathieu Geffré, Alain Grutta dauria und Gianluca Falc. Es wird von etwa fünfzig jungen, sehr talentierten Tänzern aufgeführt.

Italiano :

Un lavoro coreografico ispirato a Federico Fellini, scritto da 4 coreografi: Olpa Cobos, Mathieu Geffré, Alain Grutta dauria e Gianluca Falc, interpretato da una cinquantina di giovani danzatori di grande talento.

Espanol :

Una obra coreográfica inspirada en Federico Fellini, escrita por 4 coreógrafos: Olpa Cobos, Mathieu Geffré, Alain Grutta dauria y Gianluca Falc, interpretada por unos cincuenta jóvenes bailarines de gran talento.

L'événement Spectacle Autour de l'univers de Fellini Royan a été mis à jour le 2025-07-08