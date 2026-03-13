Spectacle Autour des arbres Musée du Jouet Moirans-en-Montagne
Spectacle Autour des arbres Musée du Jouet Moirans-en-Montagne vendredi 17 avril 2026.
Spectacle Autour des arbres
Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Spectacle Autour des arbres le 17 avril à 15h au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.
Des contes en hommage à la forêt. Tout public, inclus dans le billet d’entrée. .
Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64
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English : Spectacle Autour des arbres
L’événement Spectacle Autour des arbres Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE