Spectacle Autour des arbres Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Spectacle Autour des arbres

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Spectacle Autour des arbres le 17 avril à 15h au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

Des contes en hommage à la forêt. Tout public, inclus dans le billet d’entrée. .

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

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English : Spectacle Autour des arbres

L’événement Spectacle Autour des arbres Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE