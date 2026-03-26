Spectacle aux écuries du Cray Foulain
Spectacle aux écuries du Cray Foulain jeudi 14 mai 2026.
Spectacle aux écuries du Cray
Les écuries du Cray Foulain Haute-Marne
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16
Tout public
Les écuries du Cray et l’Association sportive du Cray vous présentent leur nouveau spectacle Pegase les sabots du Vent
Spectacle présenté par la troupe du Ménil Saint-Michel Couvert et en tribune
Restauration et buvette sur place à partir de 18h
Spectacle à 20h Sur réservation .
Les écuries du Cray Foulain 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 64 58 67
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English :
L’événement Spectacle aux écuries du Cray Foulain a été mis à jour le 2026-03-23 par Antenne de Chaumont