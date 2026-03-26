Spectacle aux écuries du Cray

Les écuries du Cray Foulain Haute-Marne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

Tout public

Les écuries du Cray et l’Association sportive du Cray vous présentent leur nouveau spectacle Pegase les sabots du Vent

Spectacle présenté par la troupe du Ménil Saint-Michel Couvert et en tribune

Restauration et buvette sur place à partir de 18h

Spectacle à 20h Sur réservation .

Les écuries du Cray Foulain 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 64 58 67

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English :

L’événement Spectacle aux écuries du Cray Foulain a été mis à jour le 2026-03-23 par Antenne de Chaumont