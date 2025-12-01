Spectacle Aux sources du Caucase Carnet de voyage en chansons Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Spectacle Aux sources du Caucase Carnet de voyage en chansons

Abbaye 3 Rue de l'Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d'Armor

2025-12-23 17:00:00

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Carnet de voyage en chansons

Embarquez avec Sophie, Thomas et Euriell

On ne revient pas indemne d’un voyage en Géorgie !

Embarquez avec trois musiciens voyageurs pour ce carnet de voyage.

Un regard très personnel sur leurs rencontres, coups de cœur, interrogations.

En chansons, récits, images.

Le fossé culturel vieux de plusieurs millénaires,

Le petit pays post-soviétique qui se bat pour exister,

L’accueil légendaire,

La générosité des chants polyphoniques venus du fond des âges au son du panduri, du duduk

… et l’actualité qui nous rattrape tous depuis le printemps 2024.

Les artistes

Thomas Schmutz illustrateur, musicien, agronome (écriture, chant, duduk, panduri, clarinettes)

Sophie Luze chanteuse, coach vocale, cheffe de cœur (chant, accordéon, écriture)

Euriell Aubry chanteuse, clarinettiste (chant, clarinettes)

Tout public à partir de 10 ans

Un temps d’échange avec les artistes est proposé.

Sans réservation

Participation libre mais nécessaire tarif indicatif 10 à 15€ .

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

