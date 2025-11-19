spectacle Avant, j’étais vieux Eugénie-les-Bains
Salle d’animation Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-19
La CARSAT Aquitaine, les MSA et la Sécurité Sociale Indépendants Aquitaine présentent
UN SPECTACLE MUSICAL
Texte et mise en scène Julien Bastière Paroles & Musiques Clio
Vieillir n’est pas une punition ! Vous le découvrirez à travers l’histoire de Pierre, un sexagénaire irascible, embourbé dans ses habitudes de jeune retraité…
Drôle et bienveillant, ce spectacle mêlant théâtre et musique porte un regard tendre sur la difficulté d’accepter les années, loin des discours convenus et moralisateurs. Finalement, la vie de sexa n’aura jamais été aussi sexy !
Spectacle gratuit, sur inscription à l’ ASEPT 05 58 06 55 98
Organisé par l’AMICALE DES SOURCES .
Salle d’animation Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 55 98
