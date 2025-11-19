spectacle Avant, j’étais vieux Eugénie-les-Bains

spectacle Avant, j’étais vieux

La CARSAT Aquitaine, les MSA et la Sécurité Sociale Indépendants Aquitaine présentent

UN SPECTACLE MUSICAL

Texte et mise en scène Julien Bastière Paroles & Musiques Clio

Vieillir n’est pas une punition ! Vous le découvrirez à travers l’histoire de Pierre, un sexagénaire irascible, embourbé dans ses habitudes de jeune retraité…

Drôle et bienveillant, ce spectacle mêlant théâtre et musique porte un regard tendre sur la difficulté d’accepter les années, loin des discours convenus et moralisateurs. Finalement, la vie de sexa n’aura jamais été aussi sexy !

Spectacle gratuit, sur inscription à l’ ASEPT 05 58 06 55 98

Organisé par l’AMICALE DES SOURCES .

Salle d’animation Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 55 98

