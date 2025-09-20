Spectacle « Avant, même l’avenir était meilleur » Hôtel de Lunas Montpellier

Spectacle « Avant, même l’avenir était meilleur » Hôtel de Lunas Montpellier samedi 20 septembre 2025.

Spectacle « Avant, même l’avenir était meilleur » Samedi 20 septembre, 15h00, 17h00 Hôtel de Lunas Hérault

Gratuit. Sans réservation. Accès libre dans les limites des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

« Avant même l’avenir était meilleur » – Une épopée de 40 ans de vie commune

Un journaliste rencontre un couple de sexagénaires qui partage quarante ans de vie commune.

Ils évoquent leurs rêves, leurs espoirs, mais aussi leurs déceptions.

De l’imaginé collectif à l’individuel, du béton à la terre, on suit leur épopée urbaine :

d’abord l’immeuble, perçu comme un idéal du « vivre ensemble »,

puis le pavillon, symbole d’un « vivre pour soi ».

Avant même l’avenir était meilleur est un récit pétillant et sensible : une époque, une politique, une vie.

Avec la God Bless Compagnie.

Hôtel de Lunas 10 Rue de la Valfère, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467606060 https://toutmontpellier.fr/news/montpellier-visite-guidee-de-lhotel-de-lunas Une première grande maison donnant sur le chemin des remparts est construite en 1550. Le bâtiment est transformé à partir de 1671, puis agrandi et remis au goût du jour en 1707, avant qu’Antoine-Jean Viel de Lunas n’en fasse l’acquisition en 1737. L’emprise de l’hôtel est encore étendue au démantèlement des remparts à la Révolution. A nouveau remanié par Félix Sabatier au milieu du XIXe siècle, l’ensemble est légué aux monuments nationaux en 1974.

« Avant même l’avenir était meilleur » – Une épopée de 40 ans de vie commune

© God Bless compagnie