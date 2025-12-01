Spectacle Avant que les histoires se fassent la valise… La Gare aux lapins Ferrières

Spectacle Avant que les histoires se fassent la valise…

La Gare aux lapins 25 rue de la gare Ferrières Charente-Maritime

Début : 2025-12-20 17:00:00

Des valises remplies de souvenirs et d’aventures font escale à la gare aux lapins, elles vous proposent quelques unes de leurs histoires avant de repartir en voyage ‘.

Des histoires pour les enfants mais pas qu’eux, par Laurent LECATON.

À partir de 6 ans.

La Gare aux lapins 25 rue de la gare Ferrières 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 07 57 81 gareauxlapins17@gmail.com

English :

Suitcases full of memories and adventures stop off at the Gare aux Lapins, where they share a few of their stories with you before setting off on their travels .

Stories for children, but not only children, by Laurent LECATON.

For ages 6 and up.

German :

Koffer voller Erinnerungen und Abenteuer machen im Hasenbahnhof Halt und bieten Ihnen einige ihrer Geschichten an, bevor sie sich wieder auf die Reise begeben ».

Geschichten für Kinder, aber nicht nur für sie, von Laurent LECATON.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Valigie piene di ricordi e avventure fanno tappa alla Gare aux Lapins, dove condividono con voi alcune delle loro storie prima di rimettersi in viaggio.

Storie per bambini, ma non solo, di Laurent LECATON.

Per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Maletas llenas de recuerdos y aventuras hacen escala en la Gare aux Lapins, donde comparten con usted algunas de sus historias antes de emprender de nuevo el viaje.

Cuentos para niños, pero no sólo para niños, de Laurent LECATON.

Para niños a partir de 6 años.

