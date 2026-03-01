Spectacle Avec ces gens-là , d’après les chansons de Jacques Brel Saumur

Spectacle Avec ces gens-là , d’après les chansons de Jacques Brel

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

2026-03-13

Le spectacle Avec ces gens-là de la troupe Jef met en scène une partie de l’œuvre de Jacques Brel, obligeant l’humain à choisir entre les caprices d’une courte vie à l’échelle du temps, et la valeur qu’il en reste.

On y va pour prendre, à la fois une gifle et une caresse sur la joue.

Un accordéon, un piano, des acteurs, pour ensemble rire, pleurer, frissonner, s’emporter… vivre quoi… !

JEF n’est pas là pour imiter l’inimitable, ni pour présenter une biographie.

JEF décide de vous emporter vers une histoire, la leur… ou la vôtre…

Trois amis reviennent d’un moment douloureux. Dans leur antre, seuls avec leur détresse, après quelques verres, les langues se délient.

Les souvenirs ressurgissent ponctués de violence et d’amour, teintés de jalousie et de fraternité.

L’amitié forte, mais malmenée, résistera-t-elle aux excès d’humeur et aux secrets dévoilés ?

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 13 mars 2026 de 20h30 à 22h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 92 00 21 cambochristian@orange.fr

English :

The Jef troupe?s show Avec ces gens-là stages part of Jacques Brel?s work, forcing mankind to choose between the whims of a short life on the scale of time, and the value left of it.

