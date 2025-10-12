Spectacle avec Isabelle Aubret Salle Multiculturelle Nitry

Spectacle avec Isabelle Aubret

Salle Multiculturelle Route de Chablis Nitry Yonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-12 15:00:00

L’association « La Cabane de Vignes de Nitry » vous invite à un après-midi convivial. Au programme chansons, théâtre et spectacle vivant, avec la présence exceptionnelle de Isabelle AUBRET, grande dame de la chanson française, pour un moment d’émotion et de partage. Attention places limitées pensez à réserver dès que possible ! .

Salle Multiculturelle Route de Chablis Nitry 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 63 74

