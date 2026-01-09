Spectacle avec Jean-Paul Delvor- Ce soir c’est show

Salle des Fêtes Soumensac Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Spectacle ce soir c’est show avec Jean Paul DELVOR, Catherine DELOURTET et Fabienne BALANCIE (piano et accordéon).

Au programme Des chansons, du théâtre, de l’humour …et des cascades. Forcément.

De Dalida à Boris Vian, de Léo Ferré à Kylie Minogue, de Berthe Sylva aux Doors …en passant par Fernandel, Rossini, Juliette Gréco, Trenet, Mayol, Jean Constantin, Offenbach, Boby Lapointe … venez rire et chanter avec eux … et vivre un moment inoubliable ! .

Salle des Fêtes Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 53 12 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle avec Jean-Paul Delvor- Ce soir c’est show Soumensac a été mis à jour le 2026-01-07 par OT du Pays de Duras CDT47