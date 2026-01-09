Spectacle avec Jean-Paul Delvor- Ce soir c’est show Soumensac
Spectacle avec Jean-Paul Delvor- Ce soir c'est show Soumensac samedi 31 janvier 2026.
Spectacle avec Jean-Paul Delvor- Ce soir c’est show
Salle des Fêtes Soumensac Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 16 EUR
Début : 2026-01-31
Spectacle ce soir c’est show avec Jean Paul DELVOR, Catherine DELOURTET et Fabienne BALANCIE (piano et accordéon).
Au programme Des chansons, du théâtre, de l’humour …et des cascades. Forcément.
De Dalida à Boris Vian, de Léo Ferré à Kylie Minogue, de Berthe Sylva aux Doors …en passant par Fernandel, Rossini, Juliette Gréco, Trenet, Mayol, Jean Constantin, Offenbach, Boby Lapointe … venez rire et chanter avec eux … et vivre un moment inoubliable ! .
Salle des Fêtes Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
